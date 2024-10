Rachel Bilson si complimenta con l'ex Adam Brody: "Il suo successo è meritato"

La star di The O.C. ha pubblicamente sostenuto il periodo d'oro del collega nella serie, dopo il successo di Nobody Wants This.

Rachel Bilson ha confessato di essere molto felice per l'ex fidanzato e collega Adam Brody e il suo recente successo grazie al ruolo di rabbino nell'acclamata serie Netflix Nobody Wants This. Compagni di set nella serie dei primi anni 2000, i due sono stati una coppia anche nella vita reale.

Bilson e Brody si sono frequentati per tre anni, dal 2003 al 2006, quando erano una coppia anche sullo schermo nei ruoli di Summer Roberts e Seth Cohen nello show al fianco delle altre due star Benjamin McKenzie e Mischa Barton.

Complimenti

"Mi sembra che sia sempre stato così" ha dichiarato Rachel Bilson riguardo allo status da protagonista di Brody "Ma se lo è ben meritato. Voglio dire, è fantastico, il migliore". Nonostante non abbia ancora visto Nobody Wants This, l'attrice è convinta delle qualità del collega.

Adam Brody e Kristen Bell in una scena di Nobody Wants This

"Ho sentito che tutti lo adorano e non potrei essere più entusiasta, perché letteralmente Kristen e Adam li adoro entrambi. Sono come la mia famiglia. Sono entusiasta per loro e per lo show". Dopo la fine della loro storia d'amore, Rachel Bilson ha frequentato Hayden Christensen dal 2007 al 2017, con il quale ha avuto la figlia Briar Rose.

Adam Brody ha sposato la star di Gossip Girl Leighton Meester nel 2014, con la quale ha avuto la figlia Arlo, 9 anni, e un altro figlio il cui nome non è stato rivelato pubblicamente. Nobody Wants This è stata appena rinnovata per una seconda stagione.

I lavori di scrittura della nuova sceneggiatura sono già partiti, come annunciato dalla creatrice di Nobody Wants This, la sceneggiatrice Erin Foster:"Ho sempre lavorato con la speranza di una seconda stagione. Penso che riprenderemo più o meno da dove ci siamo lasciati. Non la stessa notte ma dallo stesso momento in cui si chiedono 'E adesso? Che cosa facciamo?'".