The O.C.: Rachel Bilson e Melinda Clarke condurranno un podcast dedicato alla serie

Le star di The O.C. Rachel Bilson e Melinda Clarke, interpreti di Summer Roberts e Julie Cooper, condurranno il podcast Welcome to the OC, Bitches!.

Rachel Bilson e Melinda Clarke ritorneranno nel mondo di The O.C. grazie al podcast Welcome to the OC, Bitches!.

Il nuovo progetto che vedrà coinvolte le interpreti di Summer Roberts e Julie Cooper verrà prodotto da Kast Media e debutterà il 27 aprile.

Welcome to the O.C., Bitches! sarà composto da oltre cento puntate e ognuna sarà dedicata a un episodio della serie The O.C.. Rachel Bilson e Melinda Clarke proporranno ricordi, aneddoti, conversazioni con ospiti speciali come gli altri membri del cast e il creatore della serie Josh Schwartz, interviste e interventi di esperti in sociologia che approfondiranno l'impatto della serie targata Fox.

L'interprete di Summer ha dichiarato che rivedere le puntate di The O.C. per realizzare il podcast è stato davvero divertente e non vede l'ora di parlarne e condividere la propria esperienza e quella delle altre persone coinvolte nella realizzazione della serie.

Lo show è andato in onda sugli schermi americani dal 2003 al 2007 e raccontava la storia di Ryan Atwood, un ragazzo dalla vita complicata che veniva adottato da Sandy e Kirsten Cohen, personaggi interpretati da Peter Gallagher e Kelly Rowan, vivendo così con il nuovo fratello Seth, parte affidata ad Adam Brody. Nel cast c'era inoltre Mischa Barton, interprete di Marissa Cooper.

Il podcast sarà distribuito su numerose piattaforme e ogni puntata sarà disponibile su YouTube.