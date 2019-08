The O.C.: la foto della reunion tra Summer e Seth entusiasma i fan!

Rachel Bilson e Adam Brody, interpreti di Summer e Seth nella serie The O.C., si sono incontrati in aeroporto e la foto della reunion entusiasma i fan.

I fan di The O.C. hanno ricevuto da Rachel Bilson un inaspettato regalo: l'attrice ha infatti incontrato Adam Brody in aeroporto e ha condiviso online la foto della breve reunion con il suo amico e collega, scatenando l'entusiasmo sui social.

L'interprete di Summer Roberts ha infatti pubblicato su Instagram lo scatto che la ritrae accanto all'amico, che aveva il ruolo di Seth Cohen, scrivendo una didascalia in cui cita il tema musicale di The O.C.: "Mi sono imbattuta nel mio vecchio amico dall'aeroporto JFK a quello di Los Angeles #californiaherewecome".

The O.C. è andata in onda sugli schermi americani dal 2003 al 2007 e ha trasportato gli spettatori nel mondo di Orange County, seguendo la storia di Ryan Atwood, ruolo affidato a Ben McKenzie, che diventa un membro della famiglia Cohen, scoprendo anche l'amore inizialmente non corrisposto di Seth per Summer Roberts.

La coppia formata nella finzione da Rachel Bilson e Adam Brody è diventata uno degli elementi più amati della serie e la loro storia d'amore si è svolta nel corso di quattro stagioni.

Ecco la foto della reunion: