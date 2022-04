The Nun 2: Warner Bros. conferma il nuovo film del ConjuringVerse

The Nun 2 si farà, parola di Warner Bros.; scritto da Akela Cooper (sceneggiatore di Malignant) e diretto da Michael Chaves (regista di La Llorona e The Conjuring - Per ordine del Diavolo), il progetto sarà il nuovo film del ConjuringVerse ad arrivare nelle sale.

Come riportato da Bloody Disgusting, Warner Bros. ha ufficializzato la realizzazione di The Nun 2: il progetto sarà scritto da Akela Cooper, diretto da Michael Chaves e, last but not least, sarà il prossimo titolo del ConjuringVerse a uscire nelle sale. Annunciato nel 2019, il film verrà ufficialmente realizzato, come dichiarato dalla casa di produzione nel corso del CinemaCon di Las Vegas.

L'ultimo titolo del ConjuringVerse a essere uscito nelle sale è stato The Conjuring - Per ordine del Diavolo, uscito nelle sale italiane il 3 giugno 2021.

Composto da otto titoli, il franchise è prodotto da New Line Cinema, The Safran Company e in parte da Evergreen Media Group e Atomic Monster Productions di James Wan.