The Nun 2, per il regista 'Valak è nel pantheon dei mostri classici come Dracula e Pennywise'

Valak sta tornando. Sono passati cinque anni da quando la temibile entità demoniaca ha imperversato sul grande schermo con l'uscita del primo spin-off cinematografico di The Conjuring nel 2018. The Nun 2 uscirà nei cinema italiani in autunno, per la gioia dei fan di Taissa Farmiga che fa ritorno nei panni di Sorella Irene mentre si prepara ad affrontare ancora una volta Valak.

"Penso davvero che Valak sia un classico mostro cinematografico", ha detto il regista Michael Chaves a Total Film Magazine. "Mi ricorda Pennywise, Dracula e Nosferatu. Vedo tutti i mostri classici quando la guardo. Mi sento come se fosse in quel pantheon."

Il segreto per far paura? Conservare il mistero

Chaves non è estraneo al franchise di The Conjuring poiché in precedenza ha diretto The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo che, nonostante l'accoglienza contraddittoria, è riuscito a incassare oltre 206 milioni al botteghino globale.

Mentre i fan anticipano il ritorno dell'amata icona horror, il regista specifica che The Nun 2 si concentrerà maggiormente sulla storia di suor Irene, con l'intenzione che Valak rimanga misterioso per mantenere la suspense. "Ci sono alcune idee, retroscena e teorie specifiche che vengono affrontate. Ma con tutti i mostri e demoni narrati finora ci deve essere un elemento di mistero. Più sono umanizzati, meno spaventosi diventano".