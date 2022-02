The Nun 2: Taissa Farmiga aggiorna i fan sulla produzione del film

Nel corso di un'intervista con The Hollywood Reporter, Taissa Farmiga ha aggiornato i suoi fan sulla produzione di The Nun 2, spinoff del Conjuring Universe di James Wan.

Come riportato da Screen Rant, Taissa Farmiga ha parlato del suo personaggio in The Nun - La vocazione del male, di un'eventuale parentela con quello interpretato da sua sorella Vera Farmiga in The Conjuring e dell'attuale stato di The Nun 2. L'attrice ha raccontato: "Ci sono stati sicuramente discorsi e voci di corridoio nell'ultimo anno, ma l'emergenza sanitaria ha ovviamente influenzato tutto, comprese le riprese e così via. Quindi ne ho sentito parlare in autunno. Si parlava di provare potenzialmente a vedere quale fosse la mia disponibilità. Ma non ho nemmeno visto una sceneggiatura. Quindi non ho sentito nulla di definitivo o qualcuno dire: 'Ehi, The Nun 2 sta andando in porto!'. Quindi non lo so, ma mi piacerebbe tornare a portare su grande schermo Suor Irene. Sono passati anni".

Sebbene The Nun sia stato un successo al box-office, in realtà è stato accolto più che malamente dalla critica di tutto il mondo. Nonostante questo, però, il produttore Peter Safran ha affermato che il sequel è attualmente in sviluppo e che la storia dello spinoff sarà davvero divertente.

L'ultima installazione del Conjuringverse (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di The Conjuring - Per ordine del Diavolo) è stata diretta da Michael Chaves ed è uscita nei cinema italiani lo scorso 2 giugno.