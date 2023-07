The Nun 2: la protagonista è in pericolo nella nuova foto del sequel

La protagonista di The Nun 2, il sequel horror in arrivo nei cinema, è ritratta in una nuova foto del film diretto da Michael Chaves.

The Nun 2 arriverà a settembre nelle sale e una nuova foto mostra un terrificante momento che dovrà affrontare la protagonista.

Il sito di Entertainment Weekly ha infatti condiviso uno scatto che mostra la protagonista circondata da oscure e minacciose presenze.

The Nun 2: una nuova foto del film

Il ritorno della protagonista del film horror

Taissa Farmiga sarà la star di The Nun 2 riprendendo il ruolo di Suor Irene, la religiosa che deve affrontare la demoniaca suora, parte affidata a Bonnie Aarons.

Alla regia del sequel c'è Michael Chaves, che sostituisce dietro la macchina da presa Corin Hardy.

Le dichiarazioni del regista

Chaves, parlando del secondo capitolo della storia, ha dichiarato: "Sorella Irene sta vivendo in modo anonimo in questo convento in Italia. Ha avuto questa traumatica esperienza, questa enorme avventura, e ora vuole dedicare la sua vita a essere al servizio degli altri". Valak ha invece puntato Maurice (Jonas Bloquet), come sua prossima vittima.

Il regista ha sottolineato: "Maurice è arrivato in Francia e sta lavorando come tuttofare in questa scuola privata. Ha stretto un'amicizia con una delle insegnanti, con cui flirta un po', e si può vedere che sta iniziando a maturare, quello è il punto di partenza della storia. Ma sappiamo, dal primo film, che c'è qualcosa di terribile dentro di lui e che Valak è fuggito dentro di lui, e gli eventi portano Irene ad avere di nuovo ad avere a che fare con il suo vecchio amico".