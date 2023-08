The Nun 2, James Wan anticipa alcune connessioni con The Conjuring

James Wan è tornato al lavoro nel mondo della Blumhouse dopo la realizzazione di Aquaman 2 e ha dichiarato che spera che The Nun 2 conduca i fan verso la chiusura del cerchio con il franchise di The Conjuring.

È probabile che la nuova featurette sia stata registrata per l'uscita in sala, ma che sia stata messa in circolazione prima dell'inizio del marketing. Potrebbe essere solo un modo per la Blumhouse di aggirare le regole che disciplinano i tipi di promozione che i membri della WGA possono fare durante lo sciopero.

"Sarebbe bello alla fine chiudere il cerchio: riportare la storia della suora e collegarla a The Conjuring", ha detto Wan. "Abbiamo creato questo universo che ha un'enorme base di fan. La suora demoniaca ha davvero catturato lo Zeitgeist". Recuperate il trailer di The Nun 2.

I membri del cast e della troupe illustrano la premessa del film, ovvero che Suor Irene viene chiamata a uscire dalla clandestinità per compiere un miracolo per la chiesa: deve impedire al demonio di mettere le mani su una potente reliquia.

The Nun 2, per il regista "Valak è nel pantheon dei mostri classici come Dracula e Pennywise"

"Inizia davvero a collegare i personaggi dell'universo di Conjuring e a farli incontrare", ha detto Taissa Farmiga.

The Nun 2 uscirà nelle sale italiane il 6 settembre prossimo.