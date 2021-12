The Northman: il trailer del nuovo film di Robert Eggers

The Northman, il nuovo film diretto da Robert Eggers, ha ora un trailer che regala le prime sequenze dell'atteso progetto con protagonista un cast stellare guidato da Alexanders Skarsgard.

Nel video si assiste al ritorno del re dopo essere stato a lungo distante e all'attacco che cambia per sempre la vita del giovane erede al trono che promette di vendicarne la morte.

Nel trailer spazio quindi a battaglie, scontri, incontri, profezie, e presenze femminili enigmatiche e affascinanti.

In arrivo sugli schermi americani il 23 aprile, The Northman di Robert Eggers viene descrittto come un film drammatico in cui si mostrerà un racconto all'insegna della vendetta. Sullo schermo si scoprirà fino a che punto un principe vichingo cercherà giustizia per il padre assassinato.

Eggers è anche co-autore della sceneggiatura in collaborazione con il poeta e romanziere islandese Sjón. I produttori del film sono Lars Knudsen, Mark Huffam e New Regency, con la coproduzione di Focus Features e New Regency.

Nel cast ci sono star del calibro di Nicole Kidman, Ana Taylor-Joy e Björk (al suo ritorno nei cinema dopo Dancer in the Dark), Alexander Skarsgard, Ethan Hawke e Willem Dafoe.