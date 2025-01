The North Water: ecco perché la serie con un luciferino Colin Farrell va recuperata in blu-ray

Grazie a Plaion è arrivata in blu-ray una serie tv claustrofobica e intrisa di mistero, passata tre anni fa in streaming. Da non perdere un diabolico Colin Farrell.

C'è una miniserie in sei episodi targata BBC che tre anni fa era arrivata in Italia su TimVision, che ora è finalmente disponibile anche in blu-ray. Un'occasione da non perdere per scoprirla e apprezzarla. Si chiama The North Water, è tratta dal romanzo di Ian McGuirè e adattata dal pluripremiato scrittore e regista Andrew Haigh. La serie è ambientata su una nave che fa rotta nei mari del nord a metà dell'Ottocento, e si snoda attorno a due personaggi centrali, quasi due incarnazioni del bene e del male: Patrick Sumner, un medico corretto e dai modi gentili ma dal passato tormentato interpretato da Jack O'Connell, e Henry Drax, un baleniere brutale, spietato, amorale e con vari assassini nel suo curriculum, che ha il volto di un luciferino Colin Farrell.

Colin Farrell in una scena di The North Water

È un confronto fra due personaggi agli antipodi, che rappresentano due modi di vivere opposti. Il rapporto tra i due diventerà elettrico, soprattutto in un contesto isolato e praticamente privo di regole come una baleniera nell'Artico dell'Ottocento, e in seguito su un territorio sperduto e ghiacciato. Ma ansdiamo a vedere perché The North Water è una serie che merita di essere recuperata nel blu-ray distribuito da Plaion Pictures, nel quale i sei episodi sono distribuiti sui due dischi (e sul secondo c'è anche un extra).

Claustrofobia, mistero, ghiaccio e un Colin Farrell diabolico

Il blu-ray di The North Water

C'è soprattutto un pregio nell'eccezionale video in alta definizione di The North Water ed è la capacità di trascinare lo spettatore nell'atmosfera claustrofobica e in qualche modo terrificante della serie, a partire dall'ambientazione davvero particolare, con una fotografia cupa, oscura e fredda, che si scalda solo nei momenti dei flashback. Ma le immagini hanno anche il merito di rendere alla perfezione il senso di mistero che aleggia attorno a una spedizione ricca di zone d'ombra. In sostanza è un viaggio nei lati oscuri dell'animo, un tuffo in un altro tempo e in un altro spazio, una zona geografica impervia e inospitale, fredda e glaciale. Infatti la serie è stata girata nella banchisa dell'81esimo parallelo, che ne fa la serie tv girata più a nord di sempre. Ma di agghiacciante non c'è solo la temperatura, ma anche l'assenza di sentimenti del protagonista negativo, un Colin Farrell davvero diabolico.

L'imbarcazione teatro di gran parte degli avvenimenti della serie

Grazie alla qualità visiva del blu-ray, l'esperienza è particolarmente intensa: i primi piani sono eccezionali per come riescono a replicare volti sporchi e rughe scavate dalle sofferenze, dalle malattie e dal gelo. Ma la resa è straordinaria non solo nelle visioni oniriche, ma anche negli interni della stretta baleniera nonchè nell'abbagliante e allo stesso tempo cupa ambientazione del paesaggio artico dominato da un bianco freddo e sporco. Il video rappresenta tutto questo con una nitidezza eccellente e una compattezza esemplare anche nelle circostanze più difficili, regalando un dettaglio di qualità e una bella compattezza nelle scene scure, dalle cui ombre si percepiscono sempre i dettagli.

The North Water, la recensione: un mistero negli abissi o a bordo?

Respiri gelati, suggestioni oniriche e una brutale caccia agli animali

Jack O'Connell interpeta il dottor Patrick Sumner

L'audio in italiano purtroppo è presente solo nella traccia DTS HD 2.0, mentre l'inglese può valersi di un multicanale DTS HD 5.1. Comunque anche l'ascolto nella nostra lingua può apprezzare i dialoghi puliti e i respiri gelati e affannati e l'ambienza della nave mentre si avventura in territori impervi, con una sensazione claustrofobica sempre piuttosto spiccata. Naturalmente la traccia inglese è più dettagliata ed efficace, e ha un altro impatto anche durante la brutale e violenta caccia agli animali e nei momenti onirici del protagonista, oltre che nella colonna sonora che genera smepre una tensione serpeggiante.

Colin Farrell nei panni di Henry Drax in un momento di grande tensione

Negli extra un dietro le quinte curioso e da non perdere

Colin Farrell in una scena di The North Water

Negli extra c'è solamente un dietro le quinte di 10 minuti, ma è assolutamente da non perdere perché è dedicato alle riprese e ai momenti di relax durante il lavoro. Si possono verificare le difficoltà di girare in luoghi così difficili e sperduti, ma anche la voglia di evadere del cast e della troupe nei momenti di pausa in questi ambienti così ostili. Si riescono a organizzare anche partitelle di calcio con una pallina sul ghiaccio, o dei coraggiosissimi tuffi nell'acqua gelata. Un dietro le quinte davvero simpatico e fuori dall'ordinario.