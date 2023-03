The Night Agent: il creatore spiega perché ha cambiato l'identità del killer rispetto al libro

Dopo il successo riscosso su Netflix dalla serie The Night Agent, il creatore Shawn Ryan spiega il motivo per cui l'identità dell'assassino è stata modificata rispetto al libro.

Lo showrunner di The Night Agent, Shawn Ryan, spiega perché il thriller Netflix ha deviato dal materiale originale e ha cambiato l'identità dell'assassino rispetto al libro da cui è tratto. La serie record, che ha fatto segnare il miglior miglior debutto su Netflix dopo Mercoledì, è basata sull'omonimo romanzo dell'autore americano Matthew Quirk del 2019 e vede Gabriel Basso nei panni dell'agente dell'FBI Peter Sutherland, che si ritrova a lavorare al fianco dell'ex CEO della sicurezza informatica Rose Larkin (Luciane Buchanan) e scopre una talpa celata nei piani alti del governo.

Attenzione! Se non volete conoscere spoiler su The Night Agent non proseguite nella lettura di questa news

Qui trovate la nostra recensione di The Night Agent. Come ha spiegato a Collider, Shawn Ryan ha apportato una serie di cambiamenti rispetto al romanzo originale, inclusa l'identità degli assassini della serie. Ecco cosa ha detto lo showrunner:

"Ci sono state alcune modifiche che abbiamo apportato al libro. Prima di tutto, il libro è fantastico e tutti dovrebbero andare di corsa a comprarlo e leggerlo. È un'esperienza diversa rispetto al guardare la serie tv. Alcune cose sono simili, ma molte sono diverse. E ne ho parlato con Matthew Quirk, il romanziere. È stato fantastico, mi ha detto 'Fallo nel modo in cui devi farlo'. Ma la spina dorsale, la trama di base e i personaggi principali, Peter, Rose e Diane Farr, sono tutti estratti dal libro in modo abbastanza fedele, e poi abbiamo dovuto rimpolpare il mondo in un modo più ampio, e c'è un altro assassino".

Lo sceneggiatore entra in dettaglio spiegando: "Dale ed Ellen, gli assassini del ragazzo e della ragazza, erano creazioni che avevo quando stavo lavorando alla mia idea dei Servizi Segreti, che pensavo sarebbe stata migliore in TV. Nel libro, è un assassino russo più anziano che lavora da solo, ed è difficile in TV sapere cosa stia pensando un personaggio di quel tipo. In un libro puoi farlo e dire al pubblico cosa stia pensando il personaggio, ma non funziona in TV. E così, ho pensato che sarebbe stato più interessante vedere queste due persone che possono interagire tra loro, e in questo modo puoi farti un'idea migliore di loro. abbiamo cambiato l'assassino per quel motivo. Non vogliamo mai allontanarci troppo dal libro. Vogliamo che sembri lo stesso mondo del libro, ma come fa questo mondo a diventare più grande e a riempire i nostri 10 episodi?"

La prima stagione di The Night Agent è disponibile su Netflix.