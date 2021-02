The New World, Christopher Plummer e la lettera a Terrence Malick: "Cercati uno sceneggiatore"

Dopo l'esperienza traumatica di The New World - Il nuovo mondo, Christopher Plummer scrisse una lettera a Terrence Malick in cui lo invitava a cercarsi uno sceneggiatore che lo aiutasse a superare le sue ossessioni.

Una scena di The New World

Plummer rivelò l'episodio nel 2021 nel corso di una roundtable con Newsweek specificando di non ave più voluto lavorare con Malick dopo quella collaborazione:

"È un uomo davvero straordinario e adoro alcuni dei suoi film, ma il problema con Terry, che ho subito scoperto, è che ha un disperato bisogno di uno sceneggiatore mentre insiste nel fare tutto. Insiste per scrivere, riscrivere e riscrivere finché non suona terribilmente pretenzioso. Devi lavorare duramente per farlo sembrare reale. E poi monta i suoi film in modo tale da escludere tutti dalla storia".

Christopher Plummer toccò con mano la bellezza dell'approccio di Terrence Malick sul set di The new world - Il nuovo mondo, saggiandone però anche tutti i difetti: "Terry è terribilmente coinvolto in inquadrature poetiche... che sono bellissime, ma sono dipinti. Tutti loro. Si perde in questo aspetto e la storia divaga, soprattutto in questo film. Sono stato messo in ogni sorta di situazione, il mio personaggio improvvisamente non era nella scena in cui pensavo di essere nella sala di montaggio. Sbilancia tuto. Quella scena molto emozionante che ho girato all'improvviso era rumore di fondo. Potevo sentire me stesso mentre pronunciavo questo lungo, meraviglioso, commovente monologo in cui pensavo di essere fantastico. Adesso è una sorta di colonna sonora di sottofondo, che si ode in lontananza mentre sta succedendo qualcos'altro. E il co-protagonista Colin Farrell ha appena esclamato: "Oh, sai, diventeremo solo un paio di fottuti falchi pescatori."

L'insoddisfazione per il risultato ottenuto spinse Christopher Plummer a scrivere una lettera di rimostranze a Malick: "Gli ho dovuto scrivere una lettera in cui gliene ho dette di tutti i colori. Non lavorerò mai più con lui. Gli ho detto, 'Sei così noioso. Sei impantanato in queste ossessioni. Devi cercarti uno sceneggiatore.' La mia carriera con Malick è finita."