The New Pope: trama della quinta e sesta puntata, stasera su Sky Atlantic

The New Pope torna stasera su Sky Atlantic alle 21:15, con la nuova guest star Sharon Stone e con la quinta e sesta puntata: la trama.

The New Pope torna stasera su Sky Atlantic, alle 21:15, con la quinta e sesta puntata, per portare il suo pubblico ancora tra le mura del Vaticano "costruito" per SKY ed HBO da Paolo Sorrentino.

La trama della quinta puntata anticipa la visita di un'altra guest star: questa settimana sarà Sharon Stone che verrà ricevuta in visita privata dal nuovo Papa interpretato da John Malkovich. Papa Giovanni Paolo III continua infatti ad essere attratto dallo star system, e il colloquio con l'attrice darà a Sir John Brannox spunti di riflessione rivoluzionari, che l'aristocratico inglese approfondirà con Sofia Dubois. Infatti, mentre Voiello si rifugia negli Appennini con Girolamo, il rapporto tra Sofia e il Papa si fa sempre più profondo, e Giovanni Paolo III discute con lei un modo per sviare l'attenzione dai perenni scandali sessuali che coinvolgono la Chiesa. Nel frattempo, in Vaticano vengono discusse le potenziali implicazioni del discorso pronunciato dal Papa a Lourdes. La quinta puntata si conclude con un cambiamento inaspettato delle condizioni di salute di Pio XIII.

La trama della sesta puntata parla di una Sofia sconvolta dalla soffiata di un prete dall'aspetto inquietante che, dopo averla avvicinata, la indirizza verso una misteriosa villa fuori città, dove la Dubois verrà a conoscenza di sconcertanti rivelazioni sul marito, il Cardinale Spalletta e il Ministro dell'Economia. Sofia si confida con Voiello, che a sua volta si appella a Giovanni Paolo III. Brannox, però, sorprenderà tutti, prendendo un durissimo provvedimento. Intanto a Venezia i sospiri di Papa Belardo, che si fanno sempre più fitti, vengono trasmessi via radio, aumentando l'entusiasmo dei fanatici che lo idolatrano, e persino l'intervento del Vaticano per interrompere le trasmissioni si rivelerà vano. Nel frattempo, Giovanni Paolo III deve affrontare un'intervista cruciale, ma qualcosa non va per il verso giusto.

Oltre ai due volte nominati agli Oscar Jude Law e John Malkovich, nel cast Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier e Maurizio Lombardi, già protagonisti in The Young Pope. New entry Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir, Massimo Ghini, per una serie che vedrà nel cast anche due guest star d'eccezione, Sharon Stone e Marilyn Manson.

The New Pope è composta da 9 episodi che andranno in onda il venerdì sera su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV. Vision Distribution porterà la serie tv in sala ogni lunedì successivo alla messa in onda, in versione originale sottotitolata. Si partirà il 13 gennaio con il primo e secondo episodio, e a seguire ogni lunedì fino al 10 febbraio, quando arriverà in sala il nono ed ultimo.