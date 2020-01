The New Pope: Sharon Stone a piedi nudi dal Papa per i matrimoni gay (VIDEO)

Sharon Stone, bellissima e sexy, a piedi nudi, è la guest star di The New Pope nella quinta e sesta puntata, stasera su Sky Atlantic, arrivata in Vaticano per sfidare il Papa sui matrimoni gay: video.

É arrivata in The New Pope a piedi nudi Sharon Stone, per sfidare il Papa e il Vaticano sui matrimoni gay, causa che le sta particolarmente a cuore.

Dopo la sorprendente visita di Marilyn Manson, la serie Sky Original creata e diretta dal regista Premio Oscar Paolo Sorrentino, ospita nelle puntate in onda stasera (qui la nostra recensione di The New Pope 1x05 e 1x06) l'attrice, che verrà ricevuta in visita privata dal nuovo Papa interpretato da John Malkovich.

"Non sono venuta solo per umana curiosità, ma a chiederle un impegno: i matrimoni omosessuali, quand'è che questo inutile taboo verrà eliminato?", chiede Sharon Stone a Giovanni Paolo III. E lui risponde: "Quando la Chiesa avrà un Papa rivoluzionario, risoluto e coraggioso, e io non possiedo nessuna di queste prerogative. Per la Bibbia l'unione sessuale deve essere solo a scopo procreativo, di conseguenze deve avvenire fra un uomo e una donna". La Stone non ci sta: "Ma la Bibbia non si può aggiornare?", chiede a Brannox, che spiega: "Ahimè la Bibbia non è un iPhone: tutto quello che si può aggiornare finisce nella spazzatura per poi essere rimpiazzato da un modello più costoso, mentre la Bibbia resiste ormai da moltissimo tempo proprio perché non può essere aggiornata". Poi un'apertura improvvisa...

The New Pope: John Malkovich e Silvio Orlando nel sesto episodio

The New Pope torna stasera alle 21:15 su Sky Atlantic e NowTV con la quinta e sesta puntata. La serie è composta da 9 episodi che andranno in onda il venerdì sera su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV. Vision Distribution porterà la serie tv in sala ogni lunedì successivo alla messa in onda, in versione originale sottotitolata. Si partirà il 13 gennaio con il primo e secondo episodio, e a seguire ogni lunedì fino al 10 febbraio, quando arriverà in sala il nono ed ultimo.