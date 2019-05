The New Pope: Sharon Stone e Marilyn Manson nelle nuove foto della serie!

The New Pope, la serie diretta da Paolo Sorrentino, avrà nel suo cast anche Sharon Stone e Marilyn Manson, come rivelano le foto ufficiali.

The New Pope, la nuova serie di Paolo Sorrentino, avrà nel suo cast anche Marilyn Manson e Sharon Stone. La notizia è stata annunciata con la condivisione di due foto ufficiali che ritraggono il rocker e l'attrice sul set.

Per ora la produzione di The New Pope non ha voluto rivelare i dettagli relativi ai personaggi affidati a Marilyn Manson e Sharon Stone, entrambi per la prima volta in un progetto diretto dal regista italiano.

La nuova produzione originale Sky, HBO e CANAL+ è composta da otto episodi, tutti diretti dal regista de La grande bellezza.

Nel cast della seconda stagione di The Young Pope ci saranno anche Jude Law, John Malkovich, Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier, Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Massimo Ghini e Maurizio Lombardi. La seconda serie di Sorrentino ambientata in Vaticano è scritta dal filmmaker italiano in collaborazione con Umberto Contarello e Stefano Bises.

Tra i produttori ci sono anche Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside e la serie è co-prodotta da Haut et Court TV e Mediapro, mentre il distributore internazionale è Fremantle.

