Jude Law sexy in costume per The New Pope: ci vuole un fisico papale

Jude Law è stato immortalato in costume da bagno in alcune foto scattate sul set della serie The New Pope, in cui interpreta il Papa.

Jude Law è attualmente impegnato nelle riprese di The New Pope, la serie diretta da Paolo Sorrentino, e le nuove foto lo ritraggono in costume mentre cammina in spiaggia.

La star britannica, nonostante le temperature non certamente estive, ha girato alcune sequenze insieme a Ludivine Sagnier e circondato da alcune comparse.

Gli scatti rivelano inoltre che Jude Law si è tuffato in mare nella spiaggia di Venezia, città che aveva già accolto la produzione di The Young Pope, e le immagini rendono sicuramente un po' complicato provare a ipotizzare cosa accadrà nella serie. L'attore, sul piccolo schermo, interpreta infatti Papa Pio XIII, mentre la sua collega ha la parte di Esther.

Le riprese di The New Pope sono iniziate nel mese di novembre e nel cast del progetto, prodotto da HBO e Sky, ci saranno anche Diane Keaton, James Cromwell e i nuovi arrivi John Malkovich e Sharon Stone.

Nel cast della serie sequel di The Young Pope ci saranno anche Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier, Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Massimo Ghini e Maurizio Lombardi. La seconda serie di Sorrentino ambientata in Vaticano è scritta dal filmmaker italiano in collaborazione con Umberto Contarello e Stefano Bises.

Tra i produttori ci sono anche Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside e la serie è co-prodotta da Haut et Court TV e Mediapro, mentre il distributore internazionale è Fremantle.