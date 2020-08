The New Mutants, la sinossi ufficiale svela un legame con uno degli X-Men

La pubblicazione di una dettagliata sinossi di The New Mutants svela un legame tra il personaggio di Anya Taylor-Joy e uno degli X-Men classici.

L'arrivo in rete di una sinossi ufficiale di The New Mutants da parte della 20th Century Fox permette di avere ulteriori dettagli sul tribolatissimo cinecomic la cui uscita è stata via via posticipata prima per problemi produttivi e infine per l'emergenza sanitaria. Ora, in vista finalmente, del suo arrivo nelle sale la produzione ha avviato una campagna pubblicitaria in grande stile, compreso un panel virtuale al ComiCon di San Diego e un lungo riassunto in cui viene chiarito un legame importante tra una delle protagoniste e uno dei personaggi più iconici del mondo degli X-Men.

The New Mutants: una foto di Anya Taylor-Joy

The New Mutants segue le vicende un gruppo di adolescenti che possiedono delle abilità speciali e si trovano ad affrontare una prova durissima mentre soggiornano in un'istituzione segreta. Tra loro c'è Illyana Rasputin, alias Magik, interpretata da Anya Taylor-Joyy, che viene citata come sorella minore di Colosso.

Probabilmente questa non sarà una novità per la maggior parte dei fan di X-Men, che sanno da tempo del legame familiare tra Illyana Rasputin e Colosso. È, tuttavia, interessante che questa connessione emerga in modo così esplicito dalla sinossi. Sappiamo che personaggi come Tempesta e il Professor X erano originariamente pensati per apparire in The New Mutants, e ci sono state alcune ipotesi su dei cameo di alcuni personaggi di X-Men anche se poi l'idea è rimasta sulla carta. Tuttavia, è ancora troppo prematuro fare ulteriori supposizioni e capire ad esempio se Colosso possa essere presente in qualche maniera nel film.

The New Mutants: Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Henry Zaga, Blu Hunt in una scena del film

Diretto da Josh Boone, The New Mutants dovrebbe arrivare nei cinema americani il 28 agosto, a meno che la situazione non imponga un nuovo slittamento. Del cast fanno parte Maisie Williams, Charlie Heaton, Henry Zaga, Blu Hunt e Alice Braga.