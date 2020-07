The New Mutants contiene riferimenti al Professor X di James McAvoy

Nonostante l'assenza del personaggio dalla pellicola, in The New Mutants ci saranno riferimenti al Professor X di James McAvoy, come afferma il regista Josh Boone.

The New Mutants, nuovo film che contribuisce a far crescere l'universo dedicato agli X-Men, arriverà presto al cinema e il regista Josh Boone afferma che ci saranno rimandi al Professor X di James McAvoy, nonostante l'assenza fisica del personaggio nella pellicola.

The New Mutants: una scena del film con Maisie Williams

Durante un'intervista rilasciata a Slash Film, Josh Boone ha confermato che non ci sarà la presenza del Professor X, ma quest'ultimo sarà sicuramente citato in qualche modo nella narrazione:

"Sì, è lì - parlano del Professor X e di altre cose legate a lui, ma non ci saranno cameo da parte di nessuno o cose simili".

Sarà curioso vedere come Xavier verrà inserito in The New Mutants visto che il personaggio interpretato da James McAvoy nella saga degli X-Men non si vedrà mai fisicamente, assenza che il regista ha spiegato in precedenza:

The New Mutants: Alice Braga durante una scena del film

"Volevano che fosse diverso dagli altri film. Ci hanno chiesto una divisione netta dagli X-Men, anche se è ambientato nello stesso universo. Nelle prime bozze la storia doveva essere ambientata nella stessa linea temporale di X-Men: Apocalisse, cioè negli anni '80. In origine, il Professor X e Tempesta sarebbero dovuti apparire nel film...".

Probabilmente, in questo nuovo film, i giovani mutanti avranno già sentito parlare del Professor X e ne discuteranno tra loro, anche se non potranno essere sotto la sua tutela, visto che si prende cura di loro la dottoressa Cecelia Reyes, interpretata nel film da Alice Braga.

Quello che sappiamo al momento è che nel cast del film ci saranno Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga, Blu Hunt e Henry Zaga e che il film, ispirato all'universo mutante Marvel, sarà un thriller con sfumature horror.