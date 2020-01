The New Mutants: il nuovo trailer italiano del film

The New Mutants, l'atteso film tratto dai film Marvel, ha un nuovo trailer italiano in attesa dell'arrivo nelle sale previsto per il 2 aprile.

The New Mutants ha un nuovo trailer italiano in attesa del debutto nelle sale italiane previsto per il 2 aprile.

Il filmato mostra una ragazza con problemi di memoria che si risveglia in una struttura dove vengono "ricoverati" dei giovani mutanti che rivelano le loro esperienze con i propri poteri.

La situazione si rivela poi più complicata di quanto potesse sembrare: i ragazzi non sono autorizzati ad uscire e si ritrovano ad affrontare le proprie paure. I ragazzi decicono quindi di unire le proprie forze per sopravvivere.

New Mutants, diretto dal regista Josh Boone, è un thriller con sfumature horror, originale e ambientato in un ospedale isolato dove un gruppo di giovani mutanti è rinchiuso per cure psichiatriche. Quando iniziano ad avere luogo degli strani episodi, le loro nuove abilità mutanti e la loro amicizia saranno messe alla prova, mentre cercano di fuggire.

Fanno parte del cast Anya Taylor-Joy nel ruolo di Illyana Rasputin/Magik, Henry Zaga che interpreterà Sunspot, Maisie Williams che sarà Rahne Sinclair/Wolfsbane e Charlie Heaton a cui è stato affidata la parte di Cannonball. Tra i produttori ci sono invece Simon Kinberg e Karen Rosenfelt.