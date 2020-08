The New Mutants, Maisie Williams: "Se non vi sentite sicuri al cinema aspettate, uscirà in DVD"

Maisie Williams ha parlato dell'uscita di The New Mutants sottolineando che se le persone non si sentono al sicuro nelle sale cinematografiche possono aspettare.

Maisie Williams è una delle protagoniste del film The New Mutants e l'attrice ha ammesso di capire chi non si sente abbastanza sicuro a causa della pandemia, decidendo di evitare ancora per qualche settimana di andare nei cinema.

La star della serie Il Trono delle Spade ha parlato della distribuzione del lungometraggio spiegando inoltre che pensava fosse destinato a debuttare in streaming.

In un'intervista rilasciata a Variety, Maisie Williams ha dichiarato: "Sapevo che avevano speso 80 milioni di dollari per realizzarlo, quindi ho pensato che se non fosse mai uscito sarebbe stata un'enorme perdita di soldi che avrebbero potuto realmente fare la differenza nel mondo. Sono così felice che sia finalmente uscito. Spero che piaccia alla gente. Ho sicuramente pensato sarebbe arrivato direttamente in streaming. Ma uscirà nelle sale, quindi spero che forse ci saranno dei risultati positivi. Non so se qualcuno stia realmente uscendo".

L'attrice, interprete di Rahne nel film The New Mutants diretto da Josh Boone, ha aggiunto: "Spero semplicemente che le persone indossino le mascherine protettive e che i cinema siano puliti. So che comunque tra le proiezioni devono pulire intensamente le sale. Quindi spero che le precauzioni extra possano adattarsi abbastanza facilmente con la programmazione. Ma spero semplicemente che le persone siano al sicuro. Se vi sentite a disagio, non andate a vederlo. Prima o poi uscirà in DVD, potrete vederlo in quel momento".

Il film, diretto dal regista Josh Boone, è ambientato in un ospedale isolato dove un gruppo di giovani mutanti è rinchiuso per cure psichiatriche. Quando iniziano ad avere luogo degli strani episodi, le loro nuove abilità mutanti e la loro amicizia saranno messe alla prova, mentre cercano di fuggire.

Fanno parte del cast Anya Taylor-Joy nel ruolo di Illyana Rasputin/Magik, Henry Zaga che interpreterà Sunspot, Maisie Williams che sarà Rahne Sinclair/Wolfsbane e Charlie Heaton a cui è stato affidata la parte di Cannonball. Tra i produttori ci sono invece Simon Kinberg e Karen Rosenfelt.

