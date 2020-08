The New Mutants, Maisie Williams ironizza sulle critiche negative: "Sembra un film imperdibile"

Maisie Williams ha condiviso su Twitter una recensione in cui si definisce The New Mutants "il peggior film sugli X-Men", ironizzando sulle recensioni negative.

The New Mutants è arrivato nei cinema americani e l'accoglienza della critica non è stata delle migliori, spingendo l'attrice Maisie Williams a condividere la sua reazione ai commenti negativi pubblicati on line.

L'attrice, in un tweet ha condiviso online la recensione di Forbes in cui si sostiene che si tratti del "Peggior film sugli X-Men mai realizzato" scrivendo ironica: "Sembra un film imperdibile! Comprate i vostri biglietti ora".

Sounds like a must see! 🧚🏼‍♀️ Get your tickets now ✨ https://t.co/4fqry3JAse — Maisie Williams (@Maisie_Williams) August 28, 2020

Le parole di Maisie Williams ironizzano sulla difficile situazione di The New Mutants che non ha incontrato i favori della critica. Su Rotten Tomatoes le recensioni positive, nella giornata di ieri, si erano fermate al 20% dopo 20 articoli condivisi. I critici hanno sottolineato che ci sono molti problemi nel lungometraggio e difficilmente riesce nel suo obiettivo di sostenersi da solo in modo indipendente rispetto agli altri film dedicati agli X-Men.

L'articolo di Forbes condiviso dall'ex star della serie Il Trono di Spade contiene le critiche più dure al film: "Si tratta del film peggiore mai realizzato sugli X-Men, simile a guardare un terribile pilot televisivo di una serie che sai già non verrà prodotta".

The New Mutants: Blu Hunt in una sequenza

Il film, diretto dal regista Josh Boone, è ambientato in un ospedale isolato dove un gruppo di giovani mutanti è rinchiuso per cure psichiatriche. Quando iniziano ad avere luogo degli strani episodi, le loro nuove abilità mutanti e la loro amicizia saranno messe alla prova, mentre cercano di fuggire.

Fanno parte del cast Anya Taylor-Joy nel ruolo di Illyana Rasputin/Magik, Henry Zaga che interpreterà Sunspot, Maisie Williams che sarà Rahne Sinclair/Wolfsbane e Charlie Heaton a cui è stato affidata la parte di Cannonball. Tra i produttori ci sono invece Simon Kinberg e Karen Rosenfelt.

