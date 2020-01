New Mutants: Disney annuncia che il film fa parte del Marvel Cinematic Universe

Una newsletter della Disney ha annunciato che il film New Mutants, in arrivo nei cinema il 3 aprile, fa parte del Marvel Cinematic Universe.

New Mutants, il film spinoff degli X-Men, fa parte del Marvel Cinematic Universe, come confermato dalla Disney in una newsletter inviata ai fan.

Il lungometraggio, che arriverà nelle sale americane il 3 aprile, era stato realizzato dalla Fox, ora gestita proprio dal colosso dell'intrattenimento. Nella newsletter inviata al fan club D23 è stato scritto: "C'è una nuova aggiunta elettrizzante nel Marvel Cinematic Universe ed è il più recente lungometraggio della Twentieth Century Fox e Marvel Entertainment...".

Il messaggio prosegue: "New Mutants è un thriller horror originale ambientato in un ospedale isolato dove un gruppo di giovani mutanti viene tenuto in osservazione. Quando iniziano ad avvenire degli strani eventi, le loro nuove capacità come mutanti e le loro amicizie vengono messe alla prova mentre combattono per rimanere in vita".

Il regista Josh Boone, recentemente, ha svelato che il film che arriverà nelle sale è quello inizialmente realizzato già due anni fa prima che la sua uscita venisse posticipata e si parlasse di importanti cambiamenti da effettuare con le riprese aggiuntive.

Fanno parte del cast Anya Taylor-Joy nel ruolo di Illyana Rasputin/Magik, Henry Zaga che interpreterà Sunspot, Maisie Williams che sarà Rahne Sinclair/Wolfsbane e Charlie Heaton a cui è stato affidata la parte di Cannonball.

Tra i produttori ci sono invece Simon Kinberg e Karen Rosenfelt.