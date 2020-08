The New Mutants, il co-creatore Bob McLeod: "Non c'è spazio per la diversità e hanno sbagliato il mio nome""

Bob McLeod ha co-creato i fumetti da cui è tratto The New Mutants e non ha esitato a criticare il film per i cambiamenti ai personaggi e un errore legato al suo nome.

The New Mutants è arrivato nei cinema americani e Bob McLeod, co-creatore del fumetto, ha condiviso pubblicamente le sue critiche al film a causa dei cambiamenti avvenuti nella rappresentazione dei personaggi e di un errore legato al suo nome.

L'artista ha condiviso un post su Facebook in cui dichiara: "Ero davvero entusiasta quando avevo sentito che stavano realizzando un film tratto da New Mutants. Ho pensato che renderlo un film horror fosse forse un'idea interessante, ma non il modo in cui i personaggi avrebbero dovuto essere introdotti al grande pubblico".

Bob McLeod ha però iniziato a non apprezzare le scelte compiute dal team di The New Mutants per molti dettagli come il look dei personaggi, le differenze nel fisico dei personaggi rispetto ai fumetti e la scelta di ignorare pettinature considerate iconiche dai fan. L'artista ha voluto sottolineare: "Sono rimasto deluso quando non hanno dato a Dani le sue trecce, anche se mi piace Blu Hunt. Ho provato disappunto quando Rahne non ha avuto i capelli rossi con lo stile distintivo, anche se adoro Maisie Williams. Sono rimasto deluso che Sam non sia alto e goffo, anche se mi piace Charlie Heaton. Ma prevalentemente sono rimasto deluso che Robert non sia basso e abbia la pelle scura. Un altro esempio ancora del whitewashing che esiste a Hollywood. Non c'è semplicemente nessuna scusa".

McLeod ha aggiunto: "In pratica Josh Boone ha cancellato tutto quello a cui ho contribuito per quanto riguarda l'aspetto dei personaggi".

Bob ha inoltre sottolineato: "E ora che alla fine è uscito il film, apparentemente hanno inserito nei credits qualcuno che si chiama Bob Macleod come co-creatore. Non hanno nemmeno avuto l'interesse di controllare come si scrive il mio nome negli ultimi tre anni. E non può essere corretto. Sarà nel film per sempre. Penso di aver chiuso con questo film".

The New Mutants: Blu Hunt in una sequenza

Il film, diretto dal regista Josh Boone, è ambientato in un ospedale isolato dove un gruppo di giovani mutanti è rinchiuso per cure psichiatriche. Quando iniziano ad avere luogo degli strani episodi, le loro nuove abilità mutanti e la loro amicizia saranno messe alla prova, mentre cercano di fuggire.

Fanno parte del cast Anya Taylor-Joy nel ruolo di Illyana Rasputin/Magik, Henry Zaga che interpreterà Sunspot, Maisie Williams che sarà Rahne Sinclair/Wolfsbane e Charlie Heaton a cui è stato affidata la parte di Cannonball. Tra i produttori ci sono invece Simon Kinberg e Karen Rosenfelt.

