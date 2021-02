The Nevers: il teaser trailer e le foto della nuova serie di Joss Whedon

The Nevers è la nuova serie creata da Joss Whedon e il primo teaser trailer e le foto regalano un assaggio dell'atmosfera e della storia al centro delle puntate in onda negli Stati Uniti a partire da aprile.

Nel video si vedono infatti i poteri delle protagoniste e il modo in cui la società reagisce alla presenza di persone dotate di capacità sovrannaturali, oltre a sequenze d'azione e alla spettacolare ricostruzione della Londra vittoriana.

Le sei puntate di The Nevers seguiranno quello che accade in un mondo in cui esistono delle persone dotate di poteri, chiamate Touched. Le protagoniste dello show creato e prodotto da Joss Whedon sono Amalia True (Laura Donnelly), una vedova misteriosa e pronta a entrare in azione, e Penance Adair (Ann Skelly), una brillante giovane inventrice. Le due sono leader della nuova classe sociale e lottano per i diritti dei Touched e contro delle forze malefiche.

Nel cast anche Olivia Williams, James Norton, Tom Riley, Rochelle Neil, Eleanor Tomlinson, Amy Manson, Pip Torrens, Denis O'Hare, Zackary Momoh, Elizabeth Berrington, Kiran Sawar, Anna Devlin, Viola Prettejohn, Ella Smith, Nick Frost e Ben Chaplin.

The Nevers è stata creata e prodotta da Joss Whedon che ha abbandonato a novembre l'incarico di showrunner del progetto, ruolo poi affidato a Philippa Goslett.

Ecco le prime foto della serie:

The Nevers: uno scatto tratto dallo show

The Nevers: un'immagine delle protagoniste