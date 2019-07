The Nevers: Olivia Williams e Nick Frost nella serie HBO di Joss Whedon

Olivia Williams, Nick Frost e altri dieci attori entrano a far parte del cast di The Nevers, serie HBO firmata da Joss Whedon.

Olivia Williams interpreterà Lavinia Bidlow, ricca donna vittoriana che fonda l'Orfanotrofio in cui Amalia e molti dei Toccanti vivono sfruttando la sua vasta fortuna. Nick Frost sarà Declan Orrun, alias The Beggar King. Carismatico e brutale, Declan è uno dei capi emergenti della criminalità locale.

In The Nevers vedremo anche James Norton, Tom Riley, Ann Skelly, Ben Chaplin, Pip Torrens, Zackary Momoh, Amy Manson, Rochelle Neil, Eleanor Tomlinson e Denis O'Hare. Il nutrito gruppo affiancherà Laura Donnelly, protagonista nei panni di Amalia True.

The Nevers, secondo la descrizione ufficiale di HBO, sarà un'epica serie sci-fi drammatica con protagonista un gruppo di donne Vittoriane che si ritrovano alle prese con delle capacità inusuali, nemici spietati e una missione che potrebbe cambiare il mondo.

La protagonista della serie sarà Laura Donnelly, recentemente apparsa nel film Tolkien, Joss Whedon aveva dichiarato dopo l'annuncio del via libera alla produzione: "Onestamente non potrei essere più entusiasta. The Nevers è forse la storia più ambiziosa che io abbia mai creato e non potrei immaginare una casa migliore per questo progetto rispetto alla HBO. Non solo sono dei maestri nel campo della serie di qualità cinematografica, ma la loro immediata comprensione del mio racconto strano, intimo ed epico è stata emozionante e incisiva al tempo stesso. È passato troppo tempo da quando ho creato un intero mondo inventato e il team di HBO mi ha offerto la portata e l'esperienza, non solo "il prestigio", dando vita a una collaborazione piena di passione. Potrei andare avanti a lungo, ma sono grato nel dire che ho del lavoro da fare".

Buffy - L'ammazzavampiri: 10 cose che (forse) non sapete sulla serie di Joss Whedon

Joss Whedon sarà impegnato in veste di produttore, showrunner, sceneggiatore e regista. Nel team di autori ci saranno anche Jane Espenson e Doug Petrie, già collaboratori di Whedon in occasione di Buffy - L'ammazzavampiri.