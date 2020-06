The Nest: il trailer del film con Jude Law e Carrie Coon

The Nest arriverà nei cinema americani il 18 settembre e il trailer regala le prime scene del film con Jude Law e Carrie Coon.

Nel video si vedono i protagonisti trasferirsi in una nuova casa, scelta che però fa aumentare la tensione nella coppia che si trova in difficoltà. Marito e moglie litigano quindi sempre di più.

Il lungometraggipo è scritto e diretto da Sean Durkin (Martha Marcy May Marlene).

The Nest racconta la storia di Rory, un carismatico uomo di affari interpretato da Jude Law, che decide di trasferirsi con la famiglia nel Regno Unito per sfruttare il boom economico in corso a Londra negli anni '80. Le cose non vanno però come aveva pianificato. Rory fatica a farsi strada nel nuovo mondo e sua moglie Allison (Carrie Coon) e i suoi figli si ritrovano bloccati in una residenza in decadenza che non possono permettersi di arredare o mantenere in ordine. L'isolamento e i problemi economici iniziano così ad avere delle conseguenze sui legami in famiglia.