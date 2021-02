The Nest (Il nido): Villa dei Laghi, ecco dove si trova la location del film

Villa dei Laghi, detta anche Castello dei Laghi, è il nome dell'incredibile location in cui hanno avuto luogo le riprese di The Nest (Il nido).

The Nest (Il nido) è un film horror italiano del 2019 diretto dall'esordiente Roberto De Feo, le cui riprese si sono svolte presso Villa dei Laghi, un'incredibile location, con una storia altrettanto interessante, che si trova nei pressi di Torino.

Il nido: una scena del film

Localizzata nel Comune di Druento la Villa dei Laghi, detta anche Castello dei Laghi, è situata su una penisola al centro del Lago Grande. Originariamente un reposoir di caccia, costruito per volere di Re Vittorio Emanuele II fra il 1863 e il 1868, in seguito subì consistenti trasformazioni con l'ampliamento delle strutture residenziali.

The Nest - Il Nido: un'immagine del film horror

Il giardino, che si presenta con prati all'inglese e zone boschive molto curate, fu ideato dal celebre paesaggista Pietro Porcinai. Dopo la creazione del Parco, che vietò l'attività venatoria, i proprietari, la famiglia Bonomi Bolchini, persero interesse nei confronti della Villa e nel 1994 la vendettero alla Regione Piemonte.

A proposito di Villa dei Laghi, De Feo ha dichiarato: "Cercavamo una location che potesse andare bene da ormai un annetto, quando, casualmente, mi sono imbattuto in Villa dei Laghi, attraverso una banale ricerca su Google. All'inizio non volevo crederci, mi sembrava troppo bello per essere vero: era esattamente quello che cercavo, e anche di più."

The Nest - Il Nido: un momento del film diretto da Roberto De Feo

"Certo non è stato semplice, perché la Villa era abbandonata da dieci anni, e abbiamo dovuto lavorarci un po', ma poi siamo stati ripagati. Ogni ambiente sembra raccontare una storia diversa. Alla fine delle riprese, ho aspettato che tutti andassero via e sono rimasto solo nel salone, che è una delle parti in cui abbiamo girato più scene; in quel momento mi sono sentito abbracciato dalla casa, come se mi avesse di fatto augurato buona fortuna per il futuro di questo film." Ha concluso il regista.