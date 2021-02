The Nest - Il nido: stasera su Rai4 il film horror di Roberto De Feo

Stasera su Rai4, alle 21:20, va in onda in prima visione The Nest - Il nido, il film horror diretto da Roberto De Feo nel 2019, con Francesca Cavallin.

Il nido: un'immagine del film

Il giovane Samuel (Justin Korovkin), costretto su una sedia a rotelle, vive con la severa madre Elena (Francesca Cavallin) e la servitù in una gigantesca villa sperduta nei boschi, dalla quale gli è proibito allontanarsi. La vita del ragazzino si movimenta con l'arrivo di Denise (Ginevra Francesconi), un'adolescente presa a servizio per far compagnia a Samuel che comincia a smuovere in lui oltre che un'attrazione fisica anche la voglia di ribellione.

Ma tra le mura della magione cominciano a verificarsi strani e inquietanti eventi...

Con uno sguardo al classico della letteratura gotica Il giro di vite di Henry James, Roberto De Feo, qui al suo esordio in un lungometraggio, riesce a creare atmosfere lugubri e inaspettati risvolti che rileggono in un'inedita chiave un insospettabile filone classico del cinema horror.