The Muppet Show: il teaser dello speciale tv svela la data di uscita

Disney+ ha condiviso il primo teaser di The Muppet Show, un evento speciale che riporterà i popolari personaggi sul grande schermo.

Il video svela inoltre che l'appuntamento per i fan è stato fissato al 4 febbraio.

Il ritorno del mondo di Jim Henson

The Muppet Show è stato ideato da Seth Rogen e potrà contare sulla presenza della cantante e attrice Sabrina Carpenter, prossimamente star di un progetto ispirato ad Alice nel paese delle meraviglie, in veste di guest star.

Ecco il teaser che anticipa solo il ritorno di Kermit la rana e svela la data di uscita in streaming:

Lo speciale è stato ideato per celebrare i 50 anni della serie originale, andata in onda tra il 1976 e il 1981.

Tra i ritorni sul palco del Muppet Theatre ci sarà, ovviamente, anche quello di Miss Piggy.

Chi ha lavorato allo speciale

L'evento ideato per la piattaforma di streaming come possibile pilot di una nuova serie che dovrebbe riportare sugli schermi i personaggi creati da Jim Henson.

Albertina Rizzo ha scritto lo speciale che è stato diretto da Alex Timbers e i due filmmaker sono coinvolti inoltre come produttori esecutivi insieme a un team che comprende anche Carpenter e Rogen.

A portare in vita i Muppet saranno gli esperti Bill Barretta, Dave Goelz, Eric Jacobson, Peter Linz, David Rudman e Matt Vogel.

Negli anni sono stati realizzati diversi film sui Muppet, tra cui Ecco il film dei Muppet del 1979, The Great Muppet Caper del 1981 e The Muppets Take Manhattan del 1984. Ci sono stati anche vari spin-off e un film per la televisione intitolato It's a Very Merry Muppet Christmas Movie (2002). Dal 2004, Disney gestisce i personaggi attraverso The Muppets Studio, che ha prodotto due film per il cinema: I Muppet (2011) e Muppets Most Wanted, lo speciale di Halloween Muppets Haunted Mansion (2021) e, più recentemente, la serie televisiva The Muppets Mayhem Band (2023).