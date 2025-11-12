Sabrina Carpenter sarà la star di un nuovo musical ispirato ad Alice nel paese delle meraviglie

La cantante, che ha ricevuto pochi giorni fa sei nomination ai Grammy Awards, sarà coinvolta anche come produttrice del nuovo film.

Sabrina Carpenter, concedendosi una pausa dalla sua carriera come cantante, sarà la protagonista e produttrice di un nuovo musical che sarà ispirato alla storia di Alice nel paese delle meraviglie, il classico scritto da Lewis Carroll.

Il progetto sarà prodotto da Universal Pictures e, attualmente, la trama ufficiale è ancora avvolta dal mistero.

I primi dettagli del musical

A scrivere la sceneggiatura sarà Lorene Scafaria (Le ragazze di Wall Street - Business I$ Business), impegnata anche in veste di regista.

A sostenere la realizzazione del musical, ancora privo di un titolo ufficiale, ci sarà inoltre l'esperto Marc Platt, che ha contribuito a portare al successo Wicked, la cui Parte 2 arriverà nei cinema di tutto il mondo tra pochi giorni.

La star della musica tornerà nei cinema

Sabrina Carpenter, che ha recentemente ricevuto sei nomination ai Grammy grazie al suo album Man's Best Friend, in passato ha recitato in film come The Short History of the Long Road ed Emergency, in Tall Girl distribuito da Netflix, Nuvole che è stato realizzato per Disney+, e Il coraggio della verità in cui aveva recitato accanto a Keke Palmer.

Pochi giorni fa, inoltre, il nome della star della musica è stato svelato come una delle guest star di uno speciale della serie Muppet Show che verrà realizzato per Disney+, progetto che vede coinvolto anche Seth Rogen.

Da tempo, inoltre, si parla di un possibile coinvolgimento di Sabrina in uno dei prossimi progetti del Marvel Cinematic Universe o della DC, tuttavia per ora le indiscrezioni non sono mai state confermate.

Scafaria, che ha diretto anche alcuni episodi di serie come Succession e New Girl, prossimamente realizzerà anche la commedia Jonty, con star Jesse Plemons e Cole Escola, collaborando con A24.