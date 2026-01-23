The Muppet Show: Sabrina Carpenter e Seth Rogen nel trailer dello speciale

Disney+ ha condiviso online le prime immagini del progetto che è stato ideato come possibile pilot di un reboot della serie.

ABC e Disney+ hanno condiviso il trailer di The Muppet Show, lo speciale ideato come reboot della classica serie con protagonisti personaggi come Kermit la rana o Miss Piggy.

Nel video appaiono inoltre le guest star Sabrina Carpenter, Maya Rudolph e Seth Rogen.

Cosa mostra il trailer di The Muppet Show

L'appuntamento per i fan è stato fissato negli Stati Uniti per il 4 febbraio, in modo da celebrare il 50esimo anniversario della serie originale.

The Muppet Show, nel caso in cui l'appuntamento in programma a febbraio abbia successo, potrebbe poi tornare con una nuova serie: lo speciale è infatti stato ideato come un pilot.

Nel video Kermit dichiara che si ritornerà dove tutto è iniziato, finito, e potrebbe ricominciare. Spazio poi ad alcune scene in cui appaiono Sabrina Carpenter, prossimamente star di un progetto ispirato ad Alice nel paese delle meraviglie, Maya Rudolph e Seth Rogen.

Ecco il trailer:

Il ritorno della popolare serie tv

The Muppet Show era stato creato da Jim Henson ed era andato in onda dal 1976 al 1981, andando in onda in oltre 100 nazioni. Tra le guest star ci sono state Elton John, Johnny Cash, Diana Ross, Debbie Harry, Gladys Knight, Liza Minelli, Paul Simon.

Albertina Rizzo ha scritto lo speciale che è stato diretto da Alex Timbers e i due filmmaker sono coinvolti inoltre come produttori esecutivi insieme a un team che comprende anche Carpenter e Rogen.

A portare in vita i Muppet saranno gli esperti Bill Barretta, Dave Goelz, Eric Jacobson, Peter Linz, David Rudman e Matt Vogel.

Negli anni sono stati realizzati diversi film sui Muppet, tra cui Ecco il film dei Muppet del 1979, The Great Muppet Caper del 1981 e The Muppets Take Manhattan del 1984. Ci sono stati anche vari spin-off e un film per la televisione intitolato It's a Very Merry Muppet Christmas Movie (2002). Dal 2004, Disney gestisce i personaggi attraverso The Muppets Studio, che ha prodotto due film per il cinema: I Muppet (2011) e Muppets Most Wanted, lo speciale di Halloween Muppets Haunted Mansion (2021) e, più recentemente, la serie televisiva The Muppets Mayhem Band (2023).