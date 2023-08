The Movie Critic: Quentin Tarantino vorrebbe coinvolgere Bruce Willis per un cameo

Quentin Tarantino sembra voler coinvolgere Bruce Willis con un cameo nel suo ultimo film, The Movie Critic.

Il possibile coinvolgimento della star, che ha smesso di recitare a causa delle sue condizioni di salute, non è stato confermato dopo le indiscrezioni emerse negli ultimi giorni.

L'ipotesi di un coinvolgimento della star

Bruce Willis ha smesso di recitare e, nel mese di febbraio, la sua famiglia ha rivelato che soffre di demenza frontotemporale, situazione che lo sta privando progressivamente delle sue abilità cognitive.

Quentin Tarantino, che smetterà di dirigere film dopo The Movie Critic, vorrebbe, secondo una fonte vicina alla produzione, provare a coinvolgere l'amico sul set. Le riprese, se lo sciopero degli attori non sarà ancora in corso, dovrebbero iniziare a settembre e il regista vorrebbe che Bruce avesse un breve cameo.

The Movie Critic, Quentin Tarantino: "Il protagonista scrive di cinema per una rivista porno"

Il possibile cameo

Tarantino aveva collaborato con la star del cinema in occasione di Pulp Fiction che, nel 1994, aveva fatto iniziare un nuovo capitolo nella carriera dell'attore.

La fonte di Express ha dichiarato: "Quentin non ha ancora contattato la famiglia di Bruce e rispetterà totalmente le loro scelte se diranno che sta troppo male. In quel caso cercherà di usare nel film una breve clip usando le immagini girate da Bruce per i lungometraggi precedenti".