The Morning Show: la prima foto di Julianna Margulies

The Morning Show: Julianna Margulies e Reese Witherspoon in una scena

Apple TV+ ha svelato la prima foto di Julianna Margulies nella seconda stagione dell'acclamata serie The Morning Show, dove interpreterà Laura Peterson. Nella foto vediamo la Margulies che colloquia col personaggio di Reese Witherspoon, Bradley Jackson. Nel cast della serie troviamo inoltre Jennifer Aniston nel ruolo di Alex Levy.

Parlando dell'ingresso di Julianna Margulies in The Morning Show, la showrunner Kerry Ehrin ha spiegato:

"L'idea è nata davvero dall'avere un personaggio che aveva esperienza e aveva lavorato in questo settore e nell'ambiente UBA. Lei è al top della carriera". tuttavia, questo non vuol dire che Laura non abbia avuto la sua dose di esperienze difficili, come chiarisce la sua interprete a EW: "È una donna che ha attraversato le fiamme e ne è tornata ed è uscita viva".

Qui trovate la recensione della prima stagione di The Morning Show, che ha visto il conduttore veterano Alex Mitch Kessler (Steve Carell) licenziato per accuse di cattiva condotta sessuale, Bradley Jackson, coraggiosa corrispondente con poca esperienza proveniente dal West Virginia, viene lanciata di colpo sul campo. Adesso che Bradley ne ha più bisogno, sta per avere un a vera mentore.

"Laura ha debuttato conducendo uno show alla Dateline. È una star di UBA e un'icona a livello di Diane Sawyer", dice Ehrin. "Volevamo creare una figura di mentore per Bradley che fosse qualcuno che fa le cose in modo diverso".

E certamente Laura agisce in modo diverso dall'unico altro modello professionale di Bradley, Alex Levy che, guarda caso, è la rivale di lunga data di Laura. Come spiega Julianna Margulies: "Dovete credermi quando vi dico che valeva la pena salire su un aereo per questo personaggio nel bel mezzo di un'emergenza sanitaria".