E.R., Julianna Margulies ammette: "Io e George Clooney avevamo una cotta reciproca sul set"

Julianna Margulies ha ammesso la cotta reciproca tra lei e George Clooney sul set della popolarissima serie E.R. - Medici in prima linea, dove l'attrice interpretava l'infermiera Carol Hathaway e Clooney il Dottor Doug Ross.

E.R. - Medici in prima linea: Julianna Margulies in una foto promozionale del serial

Julianna Margulies, che ha interpretato il personaggio di Carol Hathaway per sei stagioni, ricorda vividamente le riprese dell'episodio pilota in un'intervista a People e svela:

"Sarei dovuta morire. Ero solo una guest star. Ho dovuto guidare la mia scontrosa macchina a noleggio fino a Crenshaw in questo ospedale abbandonato."

La Margulies, oggi 54enne, ha descritto la sua infanzia tumultuosa e il viaggio a Hollywood nel suo libro di memorie, Sunshine Girl: An Unexpected Life. L'attrice, sposata dal 2007 con l'avvocato Keith Lieberthal, 48 anni, ricorda che all'arrivo sul set di E.R. - Medici in prima linea, nel trailer del trucco incontrò la costar George Clooney:

"Era molto bello. E non avrebbe potuto essere più gentile o dolce".

Ben presto tra i loro due personaggi è nata una coinvolgente e tormentata storia d'amore: "Non può succedere se non ci prendiamo una cotta l'uno per l'altra. Con me e George, è stato così naturale. Dovevo essere solo una guest star, il numero 39 sul foglio delle chiamate. Ma ha trattato tutti allo stesso modo. L'ho seguito per guardare come si comportava sul set. Quando crei un ambiente in cui le persone si sentono al sicuro, fai del tuo meglio. E me lo ha insegnato George. Mi sentivo così al sicuro con lui. Voglio dire, non ho mai pensato 'Beh, perché dovrei essere nella vasca da bagno con lui che lui sta entrando?' Ho pensato, 'Okay, sarò nella vasca da bagno'".

E.R. Medici in prima linea: i 10 episodi più belli

I fan saranno felici di rivedere Julianna Margulies e George Clooney insieme ai colleghi Gloria Reuben, Noah Wyle, Laura Innes, Anthony Edwards e molti altri per la reunion virtuale per beneficenza di E.R. - Medici in prima linea che si svolgerà tra poche ore.