The Morning Show 4: svelata la data di uscita e le prime immagini ufficiali

Dopo tre stagioni di successo, The Morning Show si prepara a tornare con un nuovo capitolo. Apple TV+ ha ufficializzato la data di uscita della quarta stagione, accompagnata dalle prime immagini in anteprima che rivelano qualche dettaglio sul tono e i volti della nuova trama.

La nuova stagione debutterà il 17 settembre, con un episodio a settimana fino al 19 novembre, per un totale di 10 puntate.

Accanto alle protagoniste storiche Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, il cast si arricchisce di nuovi ingressi di peso: tra le novità spiccano due Premi Oscar, Marion Cotillard e Jeremy Irons, affiancati da Aaron Pierre (The Underground Railroad), William Jackson Harper (The Good Place) e Boyd Holbrook (Narcos, Logan).

Di cosa parlerà The Morning Show 4

The Morning Show 4 - Jeremy Irons

Ambientata nella primavera del 2024, la quarta stagione riprende le vicende della redazione UBA dopo la fusione con il network rivale NBN. Il panorama mediatico, però, è cambiato: in un contesto segnato da fake news, deepfake, insabbiamenti e teorie del complotto, il confine tra verità e manipolazione si fa sempre più labile. Mentre le tensioni aumentano, i protagonisti dovranno confrontarsi con le loro ambizioni, i segreti personali e le conseguenze delle proprie scelte.

The Morning Show 4 - Marion Cotillard

The Morning Show 4 - Jennifer Aniston

Accanto ad Aniston e Witherspoon torneranno anche Billy Crudup (vincitore di un Emmy e di un Critics Choice Award per il ruolo di Cory Ellison), Karen Pittman, Nicole Beharie, Néstor Carbonell, Mark Duplass, Greta Lee e Jon Hamm, già molto apprezzato nella terza stagione.

Una serie da record

The Morning Show 4 - Reese Witherspoon

The Morning Show, creata da Jay Carson e prodotta da Media Res, Echo Films e Hello Sunshine, continua a essere uno dei titoli di punta di Apple TV+. La terza stagione è stata tra le più premiate del 2023, con 16 nomination agli Emmy e l'inclusione nella prestigiosa lista dell'American Film Institute dei dieci migliori programmi TV dell'anno.

The Morning Show 4 - Aaron Pierre

The Morning Show 4 - Billy Crudup

Jennifer Aniston ha ottenuto uno SAG Award come Miglior attrice in una serie drammatica per la sua interpretazione nel ruolo di Alex Levy, consolidando il successo critico della serie.

Alla guida della quarta stagione torna Charlotte Stoudt come showrunner e produttrice esecutiva, mentre la regia è affidata nuovamente a Mimi Leder.