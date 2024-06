The Morning Show: Julianna Margulies non ritornerà nella stagione 4

L'attrice Julianna Margulies non ritornerà nella stagione 4 di The Morning Show, la serie con star Jennifer Aniston e Reese Witherspoon.

Julianna Margulies non tornerà nella stagione 4 della serie The Morning Show, targata Apple TV+, in cui ha avuto la parte di Laura Peterson.

L'attrice era entrata nel cast durante la seconda stagione nei panni dell'ex corrispondente di guerra che si avvicina a Bradley Jackson, la protagonista interpretata da Reese Witherspoon.

Come si era interrotta la storia della serie?

La storia raccontata in The Morning Show si era interrotta alla fine della stagione 3 con il destino di UBA a rischio dopo che la protagonista Alex (Jennifer Aniston) ha sconfitto Paul Marks (Jon Hamm), con cui ha avuto una relazione, dopo aver proposto una fusione tra UBA e il network rivale NBN.

Margulies nel ruolo di Laura

Bradley, interpretata da Reese Witherspoon, ha invece deciso di andare dall'FBI e affrontare le conseguenze dell'aver protetto il fratello che aveva aggredito un poliziotto durante l'attacco al Campidoglio avvenuto il 6 gennaio a Washington.

Laura Peterson aveva iniziato una storia d'amore con Bradley che era stata messa in difficoltà proprio dalle scelte compiute per proteggere il fratello della giornalista.

The Morning Show: la serie con Reese Witherspoon e Jennifer Aniston ottiene il rinnovo per la stagione 4

Un arrivo importante nel cast

Il vuoto lasciato da Julianna Margulies potrebbe però essere colmato dall'arrivo di un nuovo personaggio, Celine Dumont, interpretato da Marion Cotillard, che proviene da una leggendaria famiglia europea.

La terza stagione di The Morning Show, di cui potete leggere la nostra recensione, è stata distribuita su Apple TV+ tra il settembre e il novembre dello scorso anno.

Nel cast ci sono anche Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee, Jon Hamm e Nicole Beharie.