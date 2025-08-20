The Morning Show 4: Jennifer Aniston e Reese Witherspoon alla ricerca della verità nel trailer

Apple TV+ ha condiviso online il trailer italiano della stagione 4 di The Morning Show, la serie interpretata e prodotta da Jennifer Aniston e Reese Witherspoon.

Il nuovo capitolo della storia sarà composto da 10 episodi, in arrivo in streaming dal 17 settembre al 19 novembre, giorno in cui verrà distribuito sulla piattaforma il season finale.

Cosa racconta The Morning Show 4

La serie è prodotta dalla showrunner Charlotte Stoudt, dalla regista Mimi Leder, e dalle due protagoniste Reese Witherspoon e Jennifer Aniston.

La quarta stagione di The Morning Show è ambientata nella primavera del 2024, quasi due anni dopo gli eventi della terza. Con la fusione tra UBA e NBN ormai completata, la redazione si trova a dover affrontare nuove responsabilità, motivazioni nascoste e l'elusiva natura della verità in un'America sempre più polarizzata. In un mondo pieno di deepfake, teorie del complotto e insabbiamenti aziendali, di chi ci si può fidare? E come si può sapere cosa sia davvero reale?

Ecco il trailer:

Il cast della serie

Oltre ad Aniston e Witherspoon, il cast della quarta stagione include il due volte vincitore dell'Emmy Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee, Nicole Beharie e il vincitore dell'Emmy Jon Hamm, e accoglie Aaron Pierre, William Jackson Harper e Boyd Holbrook, oltre ai premi Oscar Marion Cotillard e Jeremy Irons.

Prodotta dallo studio Media Res, The Morning Show è inoltre co-prodotta da Michael Ellenberg e Lindsey Springer per Media Res, insieme a Stoudt e Leder; Jennifer Aniston e Kristin Hahn sono produttrici esecutive tramite Echo Films, mentre Reese Witherspoon è produttrice esecutiva accanto a Lauren Neustadter per Hello Sunshine, mentre Jennifer Aniston e Kristin Hahn lo sono per Echo Films. Anche Zander Lehmann e Micah Schraft figurano tra i produttori esecutivi.

Attualmente in streaming su Apple TV+, la terza stagione, di cui potete leggere nostra recensione, ha ricevuto 16 nomination agli Emmy, vincendo il premio per Miglior attore non protagonista in una serie drammatica grazie alla performance di Billy Crudup nel ruolo di Cory Ellison. Crudup ha inoltre vinto un Critics Choice Award per lo stesso ruolo nella terza stagione. La stagione è stata anche inserita dall'American Film Institute (AFI) nella prestigiosa lista dei dieci migliori programmi televisivi del 2023.