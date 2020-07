The Morning Show 2 parlerà della pandemia, Jennifer Aniston entusiasta della serie

The Morning Show 2 affronterà anche il tema della pandemia, mentre Jennifer Aniston esprime il suo entusiasmo per la serie.

The Morning Show 2, la seconda stagione del progetto che sta entusiasmando Jennifer Aniston, affronterà anche il tema della pandemia, situazione che ha costretto gli autori a tornare al lavoro.

Le riprese sono state interrotte proprio a causa dell'emergenza sanitaria e in una nuova intervista è stato svelato che gli sceneggiatori stanno modificando alcuni elementi della trama.

Mark Duplass, intervistato da Deadline, ha infatti raccontato: "Abbiamo girato due episodi prima di dover interrompere il lavoro a causa della pandemia, ma so che stanno riscrivendo gli script, che è folle perché lo stesso è accaduto nella prima stagione".

L'attore ha spiegato parlando di quanto accaduto nel dietro le quinte di The Morning Show: "Avevano pronti degli script e poi hanno dovuto riscrivere tutto per includere il movimento #MeToo, e ora hanno questo fenomeno enorme e globale da affrontare. Non so cosa stanno facendo, ma so che stanno riscrivendo".

Sarà quindi interessante scoprire cosa accadrà nella storia considerando che la serie con star anche Reese Witherspoon e Steve Carell è ambientata nel mondo dei notiziari.

Nell'attesa Jennifer Aniston ha voluto rivolgere via social un ringraziamento all'intero team che contribuisce alla creazione della serie dopo l'annuncio delle nomination agli Emmy 2020 che potrebbe avere lo show targato Apple tra i protagonisti della cerimonia di premiazione.

