The Miracle Club: il trailer della commedia con Maggie Smith e Kathy Bates

The Miracle Club è la nuova commedia con star Maggie Smith, Laura Linney, Kathy Bates e Agnes O'Casey di cui è stato diffuso il trailer.

Il film arriverà sugli schermi britannici il 14 luglio e nel video si assiste a quello che accade quando un gruppo di vecchie amiche riesce a vincere un viaggio a Lourdes, ritrovandosi inoltre alle prese con un ritorno inaspettato.

I dettagli del film

The Miracle Club è stato diretto da Thaddeus O'Sullivan ed è ambientato nel 1967.

Al centro della trama ci sono tre generazioni di amiche: Lily (Maggie Smith), Eileen (Kathy Bates) e Dolly (Agnes O'Casey), che vivono a Ballygar, nell'area di Dublino. Le donne sperano di ottenere un viaggio a Lourdes, dove accadono dei miracoli. Proprio prima del viaggio, la loro amica Chrissie (Laura Linney) arriva in città per il funerale della madre, mandando all'aria i loro piani quando si unisce a loro nel viaggio. La donna ha trascorso gli ultimi 40 anni in esilio negli Stati Uniti e la sua presenza obbliga le protagoniste a confrontarsi con il proprio passato mentre viaggiano alla ricerca di un miracolo.

Nel cast ci sono anche Mark O'Halloran, Mark McKenna, Nial Buggy, Hazel Doupe e Stephen Rea.

La sceneggiatura è firmata da Jimmy Smallhorne, Timothy Prager e Joshua D. Maurer.