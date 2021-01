The Millionaire: stasera su Iris il film premio Oscar diretto da Danny Boyle

The Millionaire è il film in onda stasera su Iris alle 21:00, diretto da Danny Boyle nel 2008 e vincitore di ben 8 premi Oscar, tra cui la statuetta per il miglior film.

Stasera su Iris, alle 21:00, per il ciclo Scorci d'autore, va in onda The Millionaire, il film diretto nel 2008 da Danny Boyle, con la collaborazione della regista indiana Loveleen Tandan, e vincitore nel 2009 di ben 8 premi Oscar.

Tratto dal romanzo di Vikas Swarup Le dodici domande, The Millionaire racconta l'avventura di Jamal Malik (Dev Patel), un orfano diciottenne che vive negli slum di Mumbai, a cui manca solo una risposta per vincere la sbalorditiva somma di 20 milioni di rupie nello show della televisione indiana "Chi vuol esser milionario?".

Arrestato perché sospettato di imbrogliare, racconta alla polizia la storia incredibile della sua vita vissuta per le strade, e della ragazza che ama e che ha perduto. Ma che ci fa un ragazzo senza alcun interesse per i soldi nello show? E come è possibile che conosca tutte le risposte?

The Millionaire, arrivato nelle sale di tutto il mondo nel 2008, si è rivelato un incredibile successo al botteghino - con oltre 370 milioni guadagnati in tutto il mondo - ma soprattutto nella stagione dei premi, tra cui spiccano i 4 Golden Globe e le 8 statuette vinte nella notte degli Oscar a fronte delle 10 candidature.