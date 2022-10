The Midnight Club: la serie Netflix nel Guinness dei Primati con un record davvero horror

Al debutto su Netflix, la nuova serie di Mike Flanagan The Midnight Club entra nel Guinness dei Primati con un record decisamente horror: il maggior numero di jumpscare in un singolo episodio di una serie tv.

The Midnight Club: il giovane cast al completo

Ieri, il co-creatore della serie Mike Flanagan e il suo team creativo hanno ricevuto un certificato in onore del nuovo record di 21 jumpscare contenuti nel primo episodio di The Midnight Club presso la sede di Netflix a New York.

Mike Flanagan non è un fan dei jumpscare perciò ha deciso di mettere a tacere i fan desiderosi di questo tipo di espediente andando sopra le righe nella nuova serie:

"Ho pensato, 'Li faremo tutti in una volta, e poi se lo facciamo bene, saranno resi privi di significato per il resto della serie.' Pensavo di averli distrutti, ma chi ha visto l'episodio era entusiasta e ne ha chiesti ancora di più!'"

Qui trovate la nostra recensione di The Midnight Club, da oggi su Netflix. La serie, co-creata da Mike Flanagan e Leah Fong, è un adattamento del romanzo omonimo di Christopher Pike del 1984. La storia è ambientata a Brightcliffe Hospice, ricovero per adolescenti malati terminali che si riuniscono nottetempo in biblioteca per raccontarsi storie del terrore.