The Midnight Club: gustatevi il final teaser della nuova serie di Mike Flanagan

The Midnight Club sta per arrivare su Netflix, ma la nuova serie Netflix prodotta da Mike Flanagan deve ancora terminare le presentazioni... E lo fa con un final teaser davvero da brividi.

Il nuovo video condiviso online regala così delle piccole anticipazioni sugli eventi raccontati negli episodi e sull'atmosfera che contraddistingue il progetto.

Percorriamo i corridoi (o forse sarebbe meglio dire i sotterranei?) del Brightcliff Hospice in quest'ultimo video promozionale di The Midnight Club, la nuova serie tv in arrivo su Netflix nata da un'idea dei creatori di The Haunting of Hill House Mike Flanagan e Trevor Macy assieme a Leah Fong.

The Midnight Club: il cast riunito nella prima foto della serie

Lo show, che si ispira ai romanzi di Christopher Pike, racconta la storia di un gruppo di ragazzi con malattie terminali, membri di un club molto esclusivo, che sigleranno un accordo piuttosto inquietante tra loro: il primo a morire dovrà mandare agli altri dei segnali dall'oltretomba.

The Midnight Club arriverà il 7 ottobre su Netflix, ma intanto gustatevi quest'ultimo teaser in cui ci viene presentata la location principale della serie: il Brightcliff Hospice.