The Matrix 4: Warner ferma le riprese in Europa a causa del Coronavirus

Le riprese di The Matrix 4 previste in Europa sono state fermate dalla Warner Bros a causa dell'emergenza Coronavirus.

Le riprese di The Matrix 4 sono state ufficialmente sospese a causa dell'emergenza sanitaria legata al Coronavirus, come ha confermato la Warner Bros.

Il cast e la troupe dell'atteso quarto capitolo della saga sci-fi erano impegnati a Berlino, dopo aver concluso i ciak previsti nella città di San Francisco. Warner Bros e Village Roadshow, co-produttori di The Matrix 4, hanno confermato che il lavoro sul set proseguirà prossimamente, pur non specificando le nuove tempistiche previste per la produzione.

Nel cast di The Matrix 4 torneranno Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss e Jada Pinkett Smith, interpreti rispettivamente di Neo, Trinity e Niobe.

Tra i nuovi arrivi ci saranno invece quelli di Jessica Henwick, che sembra sia una versione al femminile di Neo, Neil Patrick Harris, Brian J. Smith, Toby Onwumere e Yahya Abdul-Mateen II.

Lana Wachowski ha scritto la sceneggiatura in collaborazione con Aleksander Hemon e David Mitchell, oltre a occuparsi della regia del progetto.