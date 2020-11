The Matrix 4: una presunta festa di fine riprese avrebbe violato le norme sanitarie

Una festa di fine riprese per The Matrix 4 avrebbe violato le norme sanitarie a Berlino e le autorità tedesche hanno avviato un'indagine.

Hugo Weaving e Keanu Reeves in una sequenza di MATRIX REVOLUTIONS

Le autorità tedesche stanno indagando su quella che sarebbe stata una festa di fine riprese per The Matrix 4, in violazione delle norme sanitarie. Lo dice il Guardian, in seguito a una dichiarazione rilasciata da uno dei partecipanti al tabloid tedesco Bild. La Warner Bros. sostiene che l'evento, a cui hanno partecipato duecento persone, fosse legato alle riprese del film, per l'esattezza il completamento di una sequenza inizialmente girata durante l'estate. E proprio per rispettare le norme di sicurezza, sostiene la major, questa scena con un numero importante di comparse è stata rimandata alla fine delle riprese. Lo stesso dice la portavoce di Studio Babelsberg, dove ha avuto luogo la lavorazione.

Matrix 4: abbiamo davvero bisogno di un nuovo sequel?

"Schiva questa"

Solo che stando a una delle persone presenti, una donna di 39 anni, le cose non sarebbero andate così: gli ospiti hanno fatto un test per il Coronavirus prima di accedere allo stabilimento, ma la festa si è svolta senza alcuna indicazione registica o presenza di macchine da presa. La versione ufficiale degli eventi sarebbe quindi stata una copertura per poter organizzare la festa senza lamentele da parte delle autorità, poiché al momento a Berlino e nella regione confinante di Brandeburgo ci sono regole ferree per le feste private: possono partecipare non più di cinquanta persone, è necessario elaborare un piano di protezione (incluso l'obbligo di mascherina quando non si mangia o beve) e avvisare in anticipo chi di dovere. Stando al Guardian, le autorità sanitarie tedesche contatteranno a breve Studio Babelsberg per venire a capo della vicenda.

Le riprese di The Matrix 4 sono iniziate a San Francisco il 4 febbraio e, dopo un'interruzione di alcuni mesi per cause di forza maggiore, si sono concluse a Berlino l'11 novembre. L'uscita era inizialmente prevista per il 21 maggio 2021, e poi rimandata ad aprile 2022. La data attuale, annunciata un mese fa, è il 22 dicembre 2021.