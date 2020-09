The Matrix 4, Neil Patrick Harris loda Lana Wachowski: "Sta facendo un lavoro incredibile"

The Matrix 4 avrà tra i propri protagonisti anche l'attore Neil Patrick Harris e l'attore, in una recente intervista rilasciata a The Jess Cagle Show, ha rivelato qualche dettaglio della sua partecipazione al progetto.

La star ha inoltre lodato la regista e co-sceneggiatrice Lana Wachwoski per il suo ritorno nella saga sci-fi diventata cult nel corso degli anni.

Neil Patrick Harris ha raccontato: "Ho una grande speranza che i fan apprezzino tutto il lavoro che Lana e tutti gli altri stanno facendo con questo film". L'attore ha proseguito parlando di The Matrix 4: "Sono un grande fan di Lana Wachowski. Penso sia una persona grandiosa. Penso che abbia un'energia grandiosa inclusiva e il suo stile è cambiato visivamente da quello che ha fatto in passato rispetto a ciò che sta facendo ora. Ed è cambiato in un modo evoluto ed è una tale luce"

Neil ha spiegato: "Sarei stato felice di farne parte in qualsiasi modo. Sarei stato felice anche solo di andare e visitare il set di un grande film parte di un franchise. Quindi il fatto che ne faccia parte e possa vederlo in disparte osservandone la realizzazione della maggior parte della storia, e come si sta lavorando e scoprire come sta venendo realizzato... Semplicemente è stato incredibile".

Harris ha ribadito: "Sono davvero intelligenti. Si tratta di un team sveglio. Stanno realizzando un film grandioso e in circostanze uniche. Ho sempre voluto essere protagonista di un enorme film d'azione con i fili e cose simili, e questo non è male, ma è sicuramente vicino a quell'idea e divertente per me poter ammirarlo e giocare un po' in quell'ambiente. Non vedo l'ora che arrivi il giorno in cui potremo vedere questi film grandiosi in sale enormi. Perché questo è uno di quei titoli che merita di essere visto sul grande schermo: è ambizioso e tutte le persone coinvolte, per quel che ne so, sta compiendo un lavoro grandioso".

Nel cast ci saranno Keanu Reeves, Carrie Ann Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Priyanka Chopra Jonas, Andrew Caldwell, Eréndira Ibarra, Max Riemelt, Brian J. Smith e Toby Onwumere.