The Matrix 4: Lana Wachowski non usa le seconde unità per le scene d'azione

Lana Wachowski sta girando personalmente tutte le scene di azione di The Matrix 4, come ha svelato in una recente intervista Chad Stahelski.

Il filmmaker, insieme a David Leitch, aveva già collaborato con la regista in occasione della trilogia originale e fa attualmente parte del team dell'atteso sequel.

Rispondendo a una domanda di Collider Chad Stahelski ha raccontato: "Ciò che rende Lana Wachowski così grandiosa è che dirige le sue scene di azione. Abbiamo avuto dei registi della seconda unità in alcune occasioni semplicemente per questioni logistiche. Ma recentemente, e specialmente in occasione di The Matrix 4, sta occupandosi personalmente delle scene d'azione. Le seconde unità sono semplicemente coinvolte per delle inquadrature utili per la costruzione della scena e per avere un'altra inquadratura in alcune location. Ma Lana si occupa dell'azione ed è lei che unisce le immagini con quelle realizzate dall'unità principale, motivo per cui si hanno delle immagini così fantastiche".

Il regista di John Wick ha inoltre sottolineato che il suo coinvolgimento nella realizzazione di The Matrix 4 è piuttosto limitato: "Si tratta principalmente del concetto creativo di alcune delle coreografie e di sostenere il team degli stunt. Sono stati davvero fantastici. Hanno chiesto a me e David Leitch di aiutarli con la coreografia e con l'allenamento dal punto di vista fisico degli attori. Sto aiutando un po' per una sequenza, penso che Dave stia facendo lo stesso".

Stahelski ha quindi spiegato che ritornare sul set della saga di Matrix è quasi come tornare in famiglia ed è stato molto divertente, anticipando poi parlando del film: "Penso che se si è fan della trilogia originale si amerà anche questo. Si tratta di un ritorno alla ribalta".

The Matrix 4, diretto da Lana Wachowski, ha come protagonisti Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nei ruoli di Neo e Trinity. Nel cast ci sarà anche Jada Pinkett Smith, mentre tra i nuovi arrivi nel mondo sci-fi creato dalle sorelle Wachowski ci saranno anche Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Max Riemelt, ed Eréndira Ibarra.