The Marvels, Zawe Ashton svela il consiglio di Tom Hiddleston: 'Controlla di avere le cerniere per fare pipì'

Il saggio consiglio di Tom Hiddleston alla fidanzata Zawe Ashton, scelta per interpretare la villain in The Marvels.

Zawe Ashton sta per unirsi alla prestigiosa galleria di villain del Marvel Cinematic Universe. In The Marvels la vedremo, infatti, nel ruolo della Kree Dar-Benn. L'attrice ha rivelato il consiglio che le ha fornito Tom Hiddleston, suo fidanzato nonché veterano dell'MCU dove interpreta Loki, consiglio che riguarda la quantità di cerniere necessarie a fare pipì nel costume di scena.

The Marvels: Zawe Ashton in una foto del film

Dar-Benn entrerà in diretto conflitto con le tre eroine di The Marvels: Captain Marvel, interpretata da Brie Larson, Ms. Marvel, interpretata da Iman Vellani, e Monica Rambeau, interpretata da Teyonah Parris. In preparazione, Zawe Ashton ha rivelato a Entertainment Weekly di aver ricevuto alcuni consigli dal suo fidanzato Tom Hiddleston, che ormai è un vero esperto della Marvel.

"Ciò ha portato ad alcune conversazioni incredibili sulla sua esperienza come parte di questo franchise per oltre un decennio", rivela Ashton. "Uno dei principali suggerimenti delle nostre conversazioni è stato: 'Quello che metti in Marvel, lo ricevi indietro. Se affronti questa esperienza con disponibilità ed etica del lavoro e vuoi solo offrire un'esperienza straordinaria ai fan, vivrai un'esperienza straordinaria su quei set'. Mi ha davvero rincuorato".

La star ha fornito, però, anche consigli di tipo più pratico, come conferma la sua compagna: "Mi ha detto 'Assicurati di avere abbastanza cerniere per andare in bagno con il tuo costume'. Il che è un ottimo consiglio, me ne rendo conto ora".

Un cinecomic al femminile

The Marvels è un film al femminile e Zawe Ashton ne è entusiasta tanto da dichiarare: "È questa stravaganza fantascientifica tutta al femminile, con una donna dall'altra parte della telecamera. Esserne coinvolta mi ha commosso. Non è un ambiente in cui ti trovi spesso: un film con un budget enorme con tutte queste donne toste e Samuel L. Jackson. Un sogno".

L'uscita italiana di The Marvels è prevista per l'8 novembre 2023.