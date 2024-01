The Marvels: ecco quando arriverà in streaming su Disney+

Dopo essere stato decretato il film con il peggior incasso della storia dell'MCU, The Marvels sbarca ufficialmente su Disney+.

Disney ha annunciato con un video promozionale su X che The Marvels sarà disponibile per lo streaming il 7 febbraio, poco dopo la data di uscita in digitale. Il sequel di Captain Marvel infatti è disponibile per l'acquisto sulle piattaforme digitali dal 16 gennaio 2024, mentre dal 13 febbraio 2024 sarà disponibile su supporto fisico 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD.

The Marvels: l'errore su Ms. Marvel scovato da un fan

The Marvels

Il cinecomic, che vede protagonista Brie Larson nel ruolo di Captain Marvel ha segnato anche il peggior weekend di apertura nella storia del MCU con un incasso di soli 46,1 milioni di dollari nel weekend del Ringraziamento, concludendo poi la sua corsa al box office con 199,7 milioni di dollari.

In The Marvels Carol Danvers alias Captain Marvel ha recuperato la propria identità dai tirannici Kree e si è vendicata della Suprema Intelligenza. Ma a causa di conseguenze impreviste, Carol deve farsi carico del peso di un universo destabilizzato. Quando i suoi compiti la portano in un wormhole anomalo collegato a un rivoluzionario Kree, i suoi poteri si intrecciano con quelli della sua super fan di Jersey City Kamala Khan, alias Ms. Marvel, e con quelli della nipote di Carol, il capitano Monica Rambeau, diventata ora un'astronauta S.A.B.E.R.. Insieme, questo improbabile trio deve fare squadra e imparare a lavorare in sinergia per salvare l'universo. The Marvels è uscito nelle sale italiane l'8 novembre.