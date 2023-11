The Marvels: dove sono gli Avengers durante il film?

Dove sono finiti gli Avengers nel Marvel Cinematic Universe, e perché non vengono minimamente menzionati in The Avengers? Ecco qualche ipotesi.

The Marvels, il nuovo film dei Marvel Studios, non menziona minimamente i Vendicatori Ma qual è il motivo di questa scelta? E soprattutto, gli Avengers sono ancora attivi nel Marvel Cinematic Universe?

Sebbene molti membri dei Vendicatori siano morti o ritirati dopo Avengers: Endgame, sembra che alcuni di loro siano ancora attivi nell'MCU. Nell'introduzione del film, infatti, Kamala Khan parla della sua fantasia di collaborare con Captain Marvel. Il suo scenario ideale finirebbe con Carol che chiede a Kamala di uscire con i Vendicatori, rendendo ufficialmente Ms. Marvel parte della squadra. Kamala parla della squadra in The Marvels al presente, quindi si può presumere che i Vendicatori siano ancora attivi.

Apparentemente gli Avengers sono rimasti in disparte finora nella Saga del Multiverso, motivo per cui il loro status è stato messo in discussione. Tuttavia, sono chiaramente ancora una squadra molto rispettata a giudicare da eventi come l'AvengerCon a loro dedicati. Sebbene The Marvels finisca con Kamala che cerca di reclutare per una sua giovane squadra di supereroi dell'MCU, questo potrebbe essere solo un trampolino di lancio per il suo viaggio verso la squadra principale dei Vendicatori e non significa che gli Avengers se ne siano completamente andati.

The Marvels, fatti e opinioni: la Marvel e l'egemonia (svilente) delle scene post-credit

The Marvels, Stephen King reagisce al flop: "Non guardo i film MCU e non mi interessano, ma perché gongolare?"

The Marvels: Teyonah Parris in un primo piano

Il flop di The Marvels al botteghino ha sollevato la reazione perplessa di Stephen King, spingendolo a intervenire in difesa della pellicola da $200 milioni di budget che ha segnato la peggiore apertura degli ultimi 15 anni per un film dell'MCU. Lo scrittore ha ammesso di non essere interessato all'MCU, ma non è contento che alcuni spettatori abbiano colto l'occasione per gongolare per il flop.

"Non vado a vedere i film dell'MCU, non mi interessano, ma trovo molto spiacevole questo gongolare per gli incassi deludenti di The Marvels. Perché gioire del fallimento?" scrive King su Twitter/X, specificando che non vede alcun motivo per deridere i film che hanno fallito al botteghino e definisce il comportamento "molto spiacevole".