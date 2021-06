The Many Saints of Newark: il trailer del film prequel della serie I Soprano

A ottobre arriverà nelle sale americane The Many Saints of Newark, il film ideato come prequel della serie I Soprano, ecco il trailer.

The Many Saints of Newark arriverà sugli schermi americani e HBO Max da venerdì 1 ottobre e il trailer regala le prime sequenze del progetto ideato come prequel della serie I Soprano.

Nel video il giovane Tony Soprano viene progressivamente coinvolto in attività criminali e vari pericoli, e viene dato spazio al suo rapporto con lo zio Dickie e alle esperienze che lo trasformeranno nel personaggio che gli spettatori hanno conosciuto nella serie.

La sceneggiatura ddi The Many Saints of Newark è stata scritta da David Chase, il creatore della serie originale, mentre la regia è di Alan Taylor, già coinvolto nella realizzazione di alcuni episodi dello show vincitore di cinque Golden Globes.

Al centro della trama c'è Dickie Moltisanti (Alessandro Nivola), il padre di Christopher (Michael Imperioli). Sul grande schermo apparirà anche Tony Soprano con il volto di Michael Gandolfini, il figlio di James.

Il progetto racconterà le tensioni esistenti negli anni Sessanta tra la comunità afroamericana e quella italiana e si racconterà la giovinezza di Tony mostrando l'iconico personaggio quando era ancora un ragazzino.

La sinossi ufficiale del film anticipa: "Il giovane Tony Soprano sta crescendo in una delle epoche più tumultuose della storia di Newark, e diventa un uomo mentre iniziano a emergere gangster rivali che sfidano la potente famiglia criminale DiMeo, fino a quel momento in possesso del controllo sulla città sempre più divisa. Coinvolto nei cambiamenti in corso c'è suo zio, che Tony considera un idolo, Dickie Moltisanti, che fatica a gestire le sue responsabilità professionali e personali e la cui influenza sull'impressionabile nipote aiuteranno il teenager a diventare il boss della mafia potente che successivamente conosceremo: Tony Soprano".

Nel cast di ci sono anche Vera Farmiga, Jon Bernthal, Corey Stroll e Billy Magnussen.